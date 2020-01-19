Чебоксары, , 21:48 — REGNUM Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную». Об этом рассказал пресс-секретарь главы региона Олег Сидров.

«Слово «мочить» было использовано в контексте «раскрыть подноготную», чтобы установить, кто заказчики, те блогеры и персонажи оппозиционные, которые себя называют журналистами», — сказал Сидоров.

По его словам, речи идет о тех людях, которые «дестабилизируют ситуацию, в негативном контексте говорят про Чувашию, переворачивают факты и данные о развитии региона».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Михаил Игнатьев, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, призвал «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах»:

Ранее ИА REGNUM опубликовало фрагмент из выступления главы региона на мероприятии.

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