Киев, , 21:33 — REGNUM Украина ведет довольно сложные переговоры с Ираном по вопросу возвращения бортовых самописцев самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», сбитого 8 января 2020 года в Иране. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, слова которого обнародовала пресс-служба ведомства.

«Идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу, — заявил Данилов. — Переговоры сложные и напряженные».

При этом он добавил, что затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность «информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации».

Как передавало ИА REGNUM, пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании «Международные авиалинии Украины», был сбит в Иране 8 января. В результате происшествия погибли 176 человек.

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