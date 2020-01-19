Берлин, , 21:36 — REGNUM Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался от каких-либо контактов в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром. Об этом 19 января сообщил телеканал «Аль-Ахрар».

Отмечается, что Саррадж возложил ответственность за прекращение огня на Хафтара и военных ЛНА, назвав их «силами агрессора». Глава ПНС также потребовал разработку «четких механизмов контроля за режимом прекращения огня».

»В случае, если будет достигнут консенсус по единому правительству, то процесс его формирования и дальнейшая работа не должны зависеть от одобрения парламента на востоке», — заявил Саррадж

Напомним, первоначально участие двух лидеров конфликтующих ливийских сторон в работе международной конференции по Ливии не подразумевалось. Однако, Германия и представители других государств настояли на их присутствии. Предполагалось, что Хафтар и Саррадж подключатся к работе саммита после того, как участники конференции примут итоговую резолюцию по урегулированию ситуации в Ливии.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента России по странам Африки и Ближнему Востоку, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов высказал мнение, что перспектива проведения переговоров между председателем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем и фельдмаршалом Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром невелика.

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