Триполи, , 21:23 — REGNUM В Ливии главы Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и Ливийской национальной армией Халифа Хафтар согласились создать военную комиссию по надзору за соблюдением перемирия в стране, сообщает 19 января ANSA.

По данным издания, Сарадж и Хафтар назвали по пять членов такого органа, создание которого предусмотрено планом действий Миссии Организации объединенных наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Правительства национального согласия Ливии, контролирующего столицу страны город Триполи, Фаиз Сарадж потребовал ввести в страну международные силы, чтобы остановить непрекращающиеся попытки маршала Халифы Хафтара, возглавляющего Ливийскую национальную армию, захватить Триполи.

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