Берлин, , 21:21 — REGNUM Последняя версия итогового коммюнике международной конференции по Ливии, которая проходит в эти часы в Берлине, включает в себя шести этапный процесс урегулирования ливийской ситуации. Об этом 19 января сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа, которая находится в распоряжении редакции.

Документ предполагает разбить процесс урегулирования в стране на несколько последовательных стадий — «карзин»: прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа и соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.

Кроме этого, проект резолюции включает в себя призыв отказаться от внешнего вмешательства в военный конфликт Ливии и введению санкций относительно тех стран, которые нарушат эмбарго ООН на ввоз вооружения в страну.

Подчеркивается, что в случае, если проект итогового документа конференции будет принят, то за ходом его исполнения будет следить специально созданная международная структура, которая будет находиться под эгидой ООН.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января в Берлине стартовала международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. В работе конференции принимают участие представители России, Турции, Египта, ЕС, США, ООН и других стран. Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и премьер-министр Правительства народного согласия Ливии Файез Саррадж ранее заявили, что также примут участие в конференции в Берлине.

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