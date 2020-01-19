Москва, , 20:57 — REGNUM В Сирии в результате атак и обстрелов боевиков за последние три дня погибли около 100 человек, сказал 19 января глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

По его словам, с 16 января 2020 года в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в провинции Идлиб проходят в течение последних трех дней. Первая атака террористов на сирийские правительственные войска состоялась 16 января. В пятницу, 17 января, около 50 боевиков попытались атаковать позиции военных САР в районе населенного пункта Абу-Джреф.

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