Брюссель, , 20:50 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом России Владимиром Путиным Украину и трехсторонние соглашения по транзиту газа, говорится 19 января в заявлении ЕК.

«Они, в частности, обсудили ситуацию на Украине и трехсторонние договоренности (между Москвой, Брюсселем и Киевом) о транзите газа через территорию Украину», — говорится в заявлении.

как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 января, в Берлине с участием лидеров ряда иностранных государств стартовала международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии.

Президент России Владимир Путин в перерыве между переговорами провел встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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