Москва, , 21:55 — REGNUM Государственно-правовое управление (ГПУ) президента России Владимира Путина и специалисты рабочей группы провели серьезную подготовительную работу по юридическому оформлению поправок в Конституцию страны еще до оглашения этого предложения главой государства во время его доклада Федеральному собранию. Об этом 19 января говорится в заявлении рабочей группы, созданной для реализации предложений Путина.

Представители рабочей группы подчеркнули, что предложения поправок в конституцию России, озвученные Путиным во время послания к Федеральному собранию, «были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ президента России с сопредседателями рабочей группы», — цитирует заявление РИА Новости.

В рабочей группе отметили, что специалисты в кратчайшие сроки оказали юридическое сопровождение и оформление предложений главы государства, а также «отточили формулировки и выверили все юридические тонкости президентского законопроекта».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января президент России Владимир Путин на первом заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию подчеркнул, что работа по внесению изменений в Конституцию «требует высочайшего правового, юридического профессионализма, чёткости, выверенности, по сути, каждого слова, каждой буквы, а может быть, даже и каждой запятой».

Читайте ранее в этом сюжете: Володин разъяснил предложенные Путиным поправки в Конституцию