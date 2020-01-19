Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Власти США выразили соболезнования семьям и близким погибших в результате катастрофы самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» в Иране. Об этом сообщает 19 января пресс-служба посольства США на Украине.

«Сегодня США вместе с народом Украины, когда тела погибших украинцев … возвращаются домой, — говорится в сообщении. — Мы (власти США) выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 19 января в киевском аэропорту Борисполь приземлился борт с телами погибших в Иране граждан страны. Воздушное судно было случайно сбито под Тегераном 8 января.

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