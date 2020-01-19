Оттава, , 20:23 — REGNUM Власти Канады обратились к Ирану с просьбой о передачи бортовых самописцев украинского самолета, потерпевшего крушение 8 января под Тегераном, на экспертизу во Францию или на Украину. Об этом 19 января сообщил журналистам министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

По словам Шампаня, в ходе личной встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Зарифом он довел до его сведения, что «все страны координационной группы хотят, чтобы черные ящики как можно быстрее были отправлены либо на Украину, либо во Францию», — цитирует дипломата телеканал Global News.

Кроме этого, сегодня, 19 января, внешнеполитическим ведомством Канады было направлено официальное письмо Ирану об этой просьбе. Глава министерства также отметил, что Иран не обладает техническими возможностями для полного и точного анализа данных самописцев авиалайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении по безопасности на транспорте Канады заявили, что бортовые самописцы сбитого вооруженными силами Ирана украинского самолета до сих пор находятся в Исламской Республике и каких-либо планов по расшифровке «черных ящиков» не существует.

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