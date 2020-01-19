Берлин, , 20:06 — REGNUM Текст документа, который могут принять участники международной конференции по Ливии в Берлине по итогам встречи, уже согласован. Об этом сообщили ТАСС сразу несколько дипломатических источников.

По словам собеседника агентства, участники встречи в Берлине «текст согласовали окончательно».

Как передавало ИА REGNUM, 19 января в Берлине с участием лидеров ряда иностранных государств стартовала международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии.

Читайте также: Помпео призвал стороны в Ливии «решить разделяющие их вопросы»