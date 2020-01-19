Берлин, , 20:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин в перерыве между переговорами, проходящими в рамках международной конференции по Ливии в Берлине, провел встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидер России обсудил с коллегами двусторонние отношения и вопросы, связанные с международной повесткой дня, в том числе, процесс урегулирования ситуации в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин пообщался с главой Франции Эммануэлем Макроном перед началом международной конференции по Ливии в Берлине, в беседе также принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

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