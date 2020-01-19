Триполи, , 19:52 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил о действиях провокаторов, которые хотят сорвать режим прекращения огня в Ливии, об этом 19 января сообщает ТАСС.

«Есть провокаторы, которые хотят сорвать, но я думаю, что у серьёзных ливийских руководителей хватит воли и возможности соблюдать прекращение огня, налаживать политический диалог, который, как мы считаем, должен носить инклюзивный характер», — передает слова дипломата ТАСС.

Богданов также отметил, что в целом режим прекращения огня все-таки соблюдается, число нарушений невелико.

Напомним, ранее в Берлине начала работу конференция по мирному урегулированию конфликта в Ливии. На мероприятии присутствуют лидеры по меньшей мере 10 государства, а также стороны конфликта.

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