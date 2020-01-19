Москва, , 19:49 — REGNUM Заявление госсекретаря США Майка Помпео по Ливии будто «позаимствованно» с сайта внешнеполитического ведомства Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

«Именно этими словами мы (представители МИД РФ) призывали дать возможность решить проблемы Ирака, Косова, «арабской весны», Сирии и многих других мировых кризисов, — написала Захарова. — И призывы наши (российской стороны) были адресованы, как правило, Вашингтону».

19 января госсекретарь США Майк Помпео на странице в соцсети Twitter сообщил, что Вашингтон призывает все стороны конфликта в Ливии решить разногласия во время проведения международной конференции в Берлине.

По его словам, «настало время для ливийцев самим решить, каким будет их будущее…»

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