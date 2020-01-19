Берлин, , 19:35 — REGNUM Вопрос о введения международных сил в Ливии должен быть решен исходя из обсуждения и общего согласия по нему. Об этом 19 января сообщил журналистам специальный представитель президента России, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Думаю, что этот вопрос нужно обсуждать на базе консенсуса», — цитирует дипломата РИА Новости.

Богданов подчеркнул, что принятие такого рода решения зависит не только от руководителя ливийского Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа.

Кроме этого, он отметил, что итоговые договоренности, достигнутые в ходе переговоров на международной конференции по Ливии, в дальнейшем будут обсуждаться в Совете Безопасности.

«Только Совет Безопасности имеет полномочия принимать решения, обязательные для выполнения всеми сторонами», — заключил Богданов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Правительства национального согласия Ливии, контролирующего столицу страны город Триполи, Фаиз Сарадж в интервью германской газете Welt am Sonntag потребовал ввести в страну международные силы, чтобы остановить непрекращающиеся попытки маршала Халифы Хафтара, возглавляющего Ливийскую национальную армию, захватить Триполи.

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