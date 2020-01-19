Берлин, , 19:31 — REGNUM Власти Франции выступают против отправки представителей протурецких вооруженных группировок из Сирии в Ливию. Об этом, как передает Agence France-Presse, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на конференции по Ливии в Берлине.

По его словам, официальный Париж, который озабочен поступающей информацией, считает, что отправка членов группировок «должна прекратиться».

Как передавало ИА REGNUM, 16 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в президентском дворце в Анкаре заявил, что Турция начинает направлять в Ливию своих военнослужащих для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

Читайте также: Турция направит своих военных в Ливию — Эрдоган