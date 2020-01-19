Лондон, , 19:32 — REGNUM Дипломатическое представительство Украины в Великобритании потребовало от британских правоохранительных органов исключить официальный символ Украины трезубец из списка экстремистских символов. Об этом 19 января сообщается на официальной странице украинского посольства в социальной сети Twitter.

«Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно», — говорится заявлении.

Украинская сторона также потребовала официальных извинений от Великобритании в связи с этим инцидентом, так как данный факт, по мнению дипломатов, не поддается никаким объяснениям.

Напомним, документ, на который ссылается диппредставительство Украины был разработан по инициативе Совета начальников национальной полиции (NPCC) Великобритании для применения его сотрудниками полиции, учителями, врачами в процессе исполнения своих служебных обязанностей.

Так, в разосланном в 2019 году пособии в разделе «Татуировки» значится рисунок, изображающий трезубец, в комментарии к изображению размещена надпись: «Украинский трезубец (националистический)».

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