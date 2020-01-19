Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Власти США призывают все стороны конфликта в Ливии решить разногласия во время проведения международной конференции в столице Германии. Об этом сообщил 19 января госсекретарь США Майк Помпео на странице в соцсети Twitter.

«Сейчас настало время для ливийцев самим решить, каким будет их будущее.. — написал он. — Мы (власти США) настоятельно призываем все стороны (в Ливии) воспользоваться этой возможностью и … решить разделяющие их вопросы».

Как передавало ИА REGNUM, международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии, участие в которой принимают лидеры ряда иностранных государств, начала свою работу 19 января в Берлине.