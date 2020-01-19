Тегеран, , 19:11 — REGNUM Бортовые самописцы сбитого вооруженными силами Ирана украинского самолета до сих пор находятся в Исламской Республике, об этом 19 января говорится в заявлении Управления по безопасности на транспорте Канады.

В ведомстве также отмечается, что в настоящее время не существует планов по расшифровке «черных ящиков».

Напомним, украинский самолет Boeing 747 со 176 людьми на борту был сбит 8 января 2020 года. Власти Ирана подтвердили данный факт, назвав его трагической ошибкой.

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