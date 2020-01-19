Подгорица, , 19:13 — REGNUM Возможность отмены закона о свободе вероисповедания, вызвавшего массовые акции протеста в Сербии, исключил президент Черногории Мило Джуканович. Об этом 19 января Джунакович заявил в интервью агентству TANJUG.

Как поясняет Джуканович, имущество Сербской православной церкви (СПЦ) — это, по его словам, имущество Черногории, узурпированное в период с 1986 по 2000 год. По мнению президента Черногории, ни один серьёзный политик не может рассчитывать на отмену закона, принятого после столь долгой подготовки. Призыв к диалогу по данному закону означает лишь обсуждение нюансов его исполнения.

Джуканович утверждает, что закон не угрожает свободе вероисповедания сербского народа в Черногории. По мнению главы Черногории, массовые протесты является лишь одним из способов политической манипуляции со стороны лидеров просербских партий, проигравших на выборах.

Президент Черногории ранее выступил с обвинением СПЦ в попытке монополизации религии в стране и заявил, что будет добиваться в стране «автокефалии» для черногорской церкви по образцу Украины. С целью созданию новой церкви был принят закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, который предусматривает изъятие православных святынь у СПЦ.

На принятие закона прихожане СПЦ отреагировали массовыми протестами по всей стране, а также в Сербии. Президент Сербии Александар Вучич, в свою очередь, заявил о намерении продолжать защищать интересы сербского населения в Черногории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о полемике властей Черногории с митрополитом Черногорского и Приморского СПЦ Амфилохием в связи с принятием закона о свободе вероисповедания.

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