Каракас, , 18:59 — REGNUM Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в Давосе с 21 по 24 января, может посетить лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Об этом сообщает 19 января агентство Bloomberg.

«Гуайдо покинул страну, чтобы начать международное турне», — пишут журналисты агентства.

Отмечается, что 20 января Гуайдо посетит столицу Колумбии, где пройдет конференция по борьбе с терроризмом. После этого лидер венесуэльской оппозиции направится в Давос.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января председатель Конституционной ассамблеи страны Дьосдадо Кабельо на пресс-конференции в Каракасе заявил, что власти Венесуэлы готовы возобновить диалог с представителями оппозиции.