Триполи, , 18:37 — REGNUM Командование Ливийской национальной армией (ЛНА) обвинило вооруженные группировки, поддерживаемые Турцией, в нападении на юге Ливии, об этом 19 января сообщает телеканал Al Hadath.

Также отмечается, что боевики предприняли передислокацию собственных частей, после получения закрытой информации с конференции, проходящей в Берлине.

«После утечек с берлинской конференции, где обсуждается вопрос о необходимости вывода подконтрольных Турции ополченцев, началась передислокация их формирований», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее 15 января представители ЛНА обвинили Турцию в переброске в Ливию порядка 2 тыс. лояльных им боевиков из Сирии для поддержки Правительства национального единства в Триполи.

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