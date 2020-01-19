Берлин, , 17:44 — REGNUM Международное сообщество должно приложить усилия для предотвращения полномасштабного конфликта в Ливии. Об этом сообщил 19 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время открытия международной конференции по Ливии в столице Германии.

По его словам, для предотвращения гражданской войны в Ливии настало время «решительных действий». При этом генсек ООН добавил, что военного решения конфликта в Ливии нет.

Как передавало ИА REGNUM, международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии начала свою работу в Берлине 19 января. В мероприятии принимают участие лидеры иностранных государств, в том числе РФ, Германии, Турции, Франции и Великобритании.

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