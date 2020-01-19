Берлин, , 17:46 — REGNUM Перспектива проведения переговоров между председателем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем и фельдмаршалом Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром невелика. Об этом 19 января сообщил спецпредставитель президента России по странам Африки и Ближнему Востоку, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Российский дипломат подчеркнул, что проведение встреч между Сараджем и Хафтаром во время международной конференции по Ливии в Берлине зависит прежде всего от желания ливийских сторон пойти на двусторонний диалог.

«У меня есть сомнение, что они будут общаться между собой, потому что в Москве, допустим, они отказались общаться между собой и поэтому мы там играли посредническую роль», — цитирует Богданова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД Египта Самех Шукри по итогам двусторонней встречи в Берлине призвали стороны ливийского конфликта к политическому диалогу и срочному введению режима прекращения огня.

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