Киев, , 17:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший 19 января в международный аэропорт «Борисполь», выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Иране. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Зеленский коротко пообщался с родственниками погибших и выразил им искренние соболезнования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Украины принял участие в церемонии почтения памяти граждан, погибших в результате крушения воздушного судна в Иране.

Как передавало ИА REGNUM, самолет компании МАУ потерпел крушение 8 января в Иране после вылета из аэропорта Тегеран. 11 января власти Ирана признали, что самолет был сбит их военными.

Читайте также: Иран еще не принял решение оправить в другую страну самописцы Boeing 737