19 января 2020 | Время чтения 3 мин

Наш народ требует от своих руководителей неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, гарантирующую территориальную целостность и неприкосновенность нашей страны. И это совершенно естественно и закономерно для конституции суверенного государства.

Анатолий Кошкин, , 17:27 — REGNUM Надо отдать должное японцам — они быстро схватывают суть происходящего и сразу примеряют последствия событий на себя. Так произошло и на сей раз. Стоило в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию Владимиру Путину подчеркнуть важность укрепления суверенитета России, как в Японии забеспокоились о судьбе навязываемых нашей стране японским премьер-министром Синдзо Абэ переговоров по надуманному «курильскому вопросу».

Россия

И вот уже авторитетная газета деловых кругов Японии «Нихон кэйдзай симбун» запаниковала о будущем так называемого «хрущевского компромисса» 1956 года. Это когда тогдашний взбалмошный руководитель СССР настоял на своем единоличном решении «передать» Японии в виде «жеста доброй воли» входившие в состав нашей страны территории Малой Курильской гряды — остров Шикотан и островную группу Плоские, по-японски Хабомаи.

Взволновало японцев предложение изменить законодательство, отдав приоритет внутренним законам. Другими словами, пишет газета, Россия не обязательно будет подчиняться решениям Международного арбитражного суда, Комитета по правам человека и других международных организаций.

«Нихон кэйдзай симбун» не скрывает опасения, что новое конституционное положение может свести на нет волюнтаристские посулы Никиты Хрущева, которые до последнего времени соглашалось признавать действующими нынешнее российское руководство. Газета указывает: «Под это может попасть и Советско-японская декларация, подписанная в 1956 году. В этой декларации говорится о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного соглашения. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Советско-японской декларации. Тем не менее, Россия утверждает, что северные территории стали российскими по результатам Второй мировой войны. По этой логике вышеуказанная декларация противоречит Конституции, гарантирующей территориальную целостность и неприкосновенность. Велика вероятность, что переговоры по мирному договору столкнутся с сильным встречным ветром».

Да, господа из «Нихон кэйдзай симбун», вы правы. Наш народ требует от своих руководителей неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, гарантирующую территориальную целостность и неприкосновенность нашей страны. И это совершенно естественно и закономерно для конституции суверенного государства.

И именно поэтому группа ученых и специалистов по российско-японским отношениям, объединившихся в Межрегиональное общественное движение «За территориальную целостность России. Русские Курилы» обратилось к российскому президенту Владимиру Путину с предложением особо отразить данное положение в новой редакции Конституции РФ, что, хотелось бы верить, будет учтено.

В Обращении, в частности, говорится:

«Межрегиональное общественное движение «За территориальную целостность России. Русские Курилы» поддерживает позицию Президента Российской Федерации, оглашенную им в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года о том, что «Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство, а суверенитет нашего народа должен быть безусловным».

В этой связи предлагаем Рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, образованной Президентом Российской Федерации, в целях создания ныне отсутствующего конституционного механизма реализации статей 4, 5 Конституции (о порядке обеспечения целостности и неприкосновенности территории страны) учесть необходимость внесения в Конституцию Российской Федерации также следующих поправок и дополнений:

1.Закрепления принципа неотторжимости территории Российской Федерации.

Этот принцип содержался в прежних Конституциях нашей страны и не потерял своего значения, однако в действующую Конституцию включен не был.

2. Переноса из Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года (пункт 8) конституционной по уровню и значению, но не кодифицированной нормы о том, что «территория Российской Федерации не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного на референдуме».

Реализация данного предложения укрепит суверенитет России, явится непреодолимой преградой для зарубежных и отечественных любителей «пересматривать» границы нашего государства, будет вселять у народа уверенность в незыблемости его священных границ.

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