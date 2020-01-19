Сана, , 17:32 — REGNUM Министр информации Йемена Моаммар аль-Эриани заявил, что атака хуситов по военной базе в Марибе является местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 19 января он сообщил на своей странице в Twitter.

«Атака иранских наемников, ополченцев-хуситов, с применением иранских ракет является актом мести за убийство Сулеймани. Это террористический акт», — отметил аль-Эриани.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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