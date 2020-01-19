Берлин, , 17:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообщался с главой Франции Эммануэлем Макроном перед началом международной конференции по Ливии в Берлине, в беседе также принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом 19 января сообщает РИА Новости.

Отмечается, что разговор длился несколько минут и прошел во время рассадки участников международной конференции за стол переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин прибыл на конференцию по урегулированию конфликта в Ливии, который в ее преддверии провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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