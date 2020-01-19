Тегеран, , 17:11 — REGNUM Власти США, которые признались в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, не стали отвечать на удар по американским базам в Ираке. Об этом заявил 19 января замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на посвященной региональной безопасности пресс-конференции.

По его мнению, США осознали последствия таких действий, поэтому и не стали отвечать на атаку Ирана.

Как передавало ИА REGNUM, генерал Сулеймани был убит 3 января военными США по прямому указанию президента страны Дональда Трампа. Преступление было совершено в аэропорту города Багдад.

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