Берлин, , 17:04 — REGNUM В Германии начала свою работу международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии, об этом 19 января передают местные СМИ.

В мероприятии принимают участие по меньшей мере 10 лидеров иностранных государств, в том числе России, Турции, Франции, Германии, Великобритании. Также здесь присутствуют лидеры противоборствующих сторон.

Предполагается, что договоренности будут зафиксированы в итоговом документе, который будет представлен по итогам встречи.

Напомним, гражданская война В Ливии продолжается с 2011, в настоящее время основной конфликт сосредоточен между силами Правительства национального согласия и военными Ливийской национальной армии.

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