Берлин, , 17:13 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД Египта Самех Шукри по итогам двусторонней встречи в Берлине призвали стороны ливийского конфликта к политическому диалогу и срочному введению режима прекращения огня. Об этом 19 января сообщил Боррель на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Он подчеркнул, что встреча прошла в преддверии международной конференции по Ливии.

Стороны сошлись во мнении, что силам в Ливии необходимо сосредоточиться на «срочной необходимости прекращения огня» и на реализации достигнутых договоренностей во время берлинского процесса. Европейский и египетский дипломаты считают, что стороны ливийского конфликта должны «возобновить политический диалог».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предложил ужесточить санкции в отношении тех, кто поддерживает военную эскалацию конфликта в Ливии.

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