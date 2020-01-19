Лондон, , 17:12 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.

«Я думаю, что вся страна захочет присоединиться к моим словам и пожелать им всего самого наилучшего», — заявил глава британского правительства в интервью изданию.

Напомним, ранее принц Гарри и его супруга приняли решение выйти из королевской семьи, чтобы самостоятельно зарабатывать деньги, а не находится на иждивении у королевской семьи.

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