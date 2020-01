Из опроса в Турции вышел «Путин»

19 января 2020 | Время чтения 11 мин

Ариф Асалыоглу, , 16:57 — REGNUM Критическая встреча в Москве

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает турецкий телеканал CNN Türk, в Москве состоялась критическая встреча с целью положить конец гражданской войне в Ливии и начать политический процесс. На встрече присутствовали министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Хакан Фидан. Представители Турции также приняли участие в переговорах в Москве с премьер-министром ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сераджом и генералом Халифой Хафтаром, который держит под контролем восток страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) генерал Хафтар покинул Москву без подписания текста соглашения. Чавушоглу прокомментировал действия ливийского генерала: «Если Хафтар продолжит подобное поведение, тогда в Берлинском процессе не будет никакого смысла».

«Хафтар сбежал из Москвы»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Ливии, которая состоялась в Москве на заседании партийной группы, оценил уход командующего Ливийской национальной армией генерала Хафтара с саммита без подписания соглашения. «Мы не можем оставаться равнодушными к тому, что происходит в Ливии. Те, кто спрашивает нас, что мы делаем в Ливии; они не знают политики, но и не знают истории. Ливийцы наши братья по Османскому государству, которые сейчас подвергаются этнической чистке. Если мы спросим, где находится Ливия, они не смогут ответить и показать нам её на карте. Хафтар вначале сказал «да» перемирию. Затем он сбежал из Москвы без подписи. Мы не остановимся и накажем Хафтара так, как он этого заслуживает. Отныне Ливия принадлежит Путину и его команде. В ближайшие дни мы будем внимательно следить за предпочтениями между Хафтаром и законным руководством страны. Мы преподадим урок путчисту Хафтару, которого он заслуживает, если он продолжит нападения на законное руководство страны и наших братьев в Ливии», — заявил турецкий президент.

Фидан встретился с сирийском коллегой

Как передаёт сирийское официальное информационное агентство SANA, в Москве глава MIT Хакан Фидан встретился с главой сирийского Бюро национальной безопасности генерал-майором Али Мамлюком в часы, когда представители Турции и России согласовывали перемирие в Ливии. О встрече объявила администрация Асада. Стоит отметить, что президент России Владимир Путин посетил президента Сирии Башара Асада перед визитом в Турцию. Предполагалось, что переговоры с Асадом начнутся после визита Путина в Турцию. Согласно информации SANA, на встрече глав спецслужб в Москве сирийская сторона потребовала Турцию уважать суверенитет Сирии и немедленно и в полном объёме вывести свои силы с сирийской территории. Сирийская сторона, представленная Мамлюком, призвала Турция к выполнению своих обязательств в отношении Идлиба в соответствии с Сочинским соглашениям от 17 сентября 2018 года: открыть к проезду трассы между Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама, освободить регион от террористов и вооружения.

Союзники Хафтара: перемирие закончилось

Как сообщает турецкое интернет-издание TR724, в Ливии союзник Хафтара глава Палаты представителей Акиле Салих объявил, что перемирие между сторонами закончилось, война продолжится. Выступая по местному телевидению в Ливии, Салих заявил, что они «из уважения к президенту России Владимиру Путину» положительно ответили на призыв Анкары и Москвы о прекращении огня, который должен был состояться 12 января в 00.00 по местному времени. Что касается их неспособности добиться успеха в конфликтах в Триполи, Салих сказал следующее: «Вмешательство Турции помешало нам добиться результатов в войне за возвращение Триполи».

Турция отправляет в Ливию бойцов

Британская газета TheGuardian написала, что 2 тысячи сирийских бойцов отправились в Ливию через Турцию. Основываясь на данных трех источников в Турции, Ливии и Сирии, издание сообщило, что эти бойцы будут сражаться за правительство Сараджа, поддерживаемое Анкарой и признанное ООН, которое призвало Турцию помочь в борьбе с атаками сил Хафтара на востоке страны. В интервью газете старший ливийский аналитик Международной кризисной группы Клаудия Газзини сказала, что антитурецкие настроения в Ливии сильны из-за вмешательства Анкары, они могут вырасти с отправкой сирийских бойцов, что пойдёт лишь на пользу Хафтару. По данным издания, 300 боевиков из «Сирийской национальной армии», финансируемой Анкарой, 24 декабря прошлого года перешли из Сирии в Турцию через военный пропускной пункт Havar Kilis на границе. Еще 350 боевики прошли 29 декабря. The Guardian передаёт, что боевики были отправлены самолётом в Триполи и развёрнуты на восточном фронте города, который находится под атакой сил Хафтара. 5 января The Guardian написала, что 1350 мужчин перешли в Турцию, часть из них была отправлена в Ливию, а часть осталась для прохождения военного обучение.

«Турция ожидала громкие нападения подрывников»

Лидер Сирийских демократических сил (SDF) Мазлум Кобани дал интервью египетскому телеканала TEN TV. Кобани утверждает, что Эрдоган поддерживает ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Турция попросила ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершить самоподрывы, которые принесут голоса в регионе. Когда мы допрашивали захваченных членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы поняли, что они находятся в прямом контакте с турецкой разведкой. На это у нас есть доказательства. У нас есть люди, которые сознались в этом», — заявил он. Указывая на то, что единственными воротами в регионе для присоединения к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются границы с Турцией, Кобани подчеркнул, что тысячи боевиков из разных стран под эгидой «режима Эрдогана» совершали резню в Сирии и Ираке. Кобани, указал на связь между Национальной разведывательной организацией Турции и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), высказав утверждение, что Эрдоган хотел, чтобы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершило очень громкие нападения террористов-смертников.

Плата за турецкое гражданство

Согласно информации, полученной от Главного управления кадастрового учёта Турции (TKGM), в 2017 году нижний предел для получения турецкого гражданства в обмен на покупку недвижимого имущества иностранным гражданам составлял 1 миллион долларов. В сентябре 2018 года этот парок снизился до 250 тысяч долларов. С 2017 года в Турции 6694 гражданина иностранных государств получили сертификат соответствия от TKGM для получения гражданства Турецкой Республики путём приобретения недвижимого имущества. Первое место среди иностранцев заняли граждане Ирана — 1475 человек.

Работа над строительством канала Стамбула начнётся в этом году

Как сообщает новостной телеканал 7 TV, министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан заявил, что стоимость канала Стамбула не превысит 15 миллиардов долларов, а работы начнутся уже в этом году. Турхан прокомментировал критику в отношении канала Стамбул. «Наша цель — создать новый водный путь для тех, кто использует Стамбульский пролив. Пропускная способность канала будет почти в 3 раза выше Босфора», — отметил министр. По новому каналу в день на стандартном шоссе смогут безопасно проходить до 185 кораблей. В настоящее время «мы можем переводить 118−125 кораблей» через Босфор. «Согласно нашим подсчётам, минимальный годовой доход, которые будет получен от судов, проходящих через канал Стамбул, составит миллиард долларов», — отметил Турхан.

Советник Эрдогана хотел шариатское государство

Как передаёт газета Sözcü, после того как советник президента Турции Аднан Танрыверди заявил, что «придёт Махди (мессия), мы должны подготовить для этого среду», что стало причиной скандала, ему пришлось покинуть свой пост. Как сообщает издание, Танрыверди говорил, что он хочет шариатское государство, столицей которого будет Стамбул. Депутат от Народно-республиканской партии Али Щекер направил запрос вице-президенту Турции Фуату Октаю. «Военный адъютант президента устроил переворот. А военный помощник поднял планку выше; он консультирует во дворце президента и строит планы по созданию государства шариата, столицей которого является Стамбул. Деятельность этого советника является деятельностью, направленной на изменение конституционного порядка. Его цели и слова об ожидании Махди противоречат многим статьям Конституции, в частности принципу секуляризма. Кроме того, он хочет изменить конституционный порядок всех мусульманских стран не только в Турции, но и в Азии и Африке, а также вмешаться в их внутренние дела», — сказал депутат.

Журналистика — самое тяжкое преступление?

Как сообщает новостное издание Grihat Haber, «Платформа журналистских организаций G9» отметила, что журналистов в Турции заставили молчать задержаниями и арестами. G9 выпустила документ, в котором рассказывается о практике, с которой столкнулись журналисты в Турции в 2019 году. Он прошёл с нарушениями прав работников прессы. «Случаи с задержаниями, избиениями, арестами и нападениями на журналистов продолжаются. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу несет ответственность за предотвращение случаев давления и запугивания журналистов, но вместо этого он пытается делать работу за журналистов», — говорится в заявлении. G9 состоит из девяти журналистских организаций, в нее входят Европейский союз журналистов (AEJ), профсоюз работников связи, почты и прессы (HABER-SEN), профсоюз работников печати и типографий Турции (DİSK BASIN-İŞ) и профсоюз журналистов Турции (TGS).

Из опроса в Турции вышел «Путин»

Как сообщает новостной сайт Haberrus.Ru, в прошлом году с мая по октябрь американский исследовательский центр Pew опросил 37 тысяч человек из 33 стран мира, спросив их о том, кому из мировых лидеров они доверяют больше всего. Согласно опросу, в Турции респонденты заявили, что доверяют президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Наименее надёжным, по их мнению, является президент США Дональд Трамп. В Турции доля тех, кто верит, что Путин «делает правильные вещи в мире», составляет 35%, для Трампа этот показатель остался на уровне 11%. Согласно опросу, опубликованному в январе 2020 года, средний международный балл ни одного из пяти лидеров не превысил 50%.

Еще 312 тысяч беженцев прибыли к границам Турции

Как сообщает газета Cumhuriyet, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, выступая на конференции по оказанию помощи Идлибу, состоявшейся в Управлении по чрезвычайным ситуациям (АФАД), заявил, что с 1 декабря 2019 года из Идлиба к границам Турции переселились 312 тысяч человек, 76% из которых составляют женщины и дети. Сойлу отметил, что в Идлибе до гражданской войны проживало 1,5 миллиона человек, во время войны также была интенсивная миграция, а его нынешнее население составляет 3,7 миллиона человек.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в Анкаре

Как сообщает новостной турецкий телеканал NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Анкаре. После 1,5 часов переговоров они провели совместную пресс-конференцию. «Мы хотим, чтобы перемирие в Ливии было подписано как можно скорее. Переговоры в Москве продолжаются в положительном направлении», — заявил турецкий президент. Он отметил, что находится в тесном диалоге с Конте с момента его вступления в должность. Эрдоган сказал, что в ходе встречи они в основном обсуждали события в Ливии, сирийскую тему и двусторонние отношения. «Что касается международной конференции по Ливии в Берлине, то и господин Путин, и я лично, и господин Конте в настоящее время привержены присоединится к встрече. В настоящее время мы также стремимся подготовить документ для установления перемирия», — заявил турецкий президент. Конте в свою очередь подчеркнул, что перемирие, вступившее в силу в Ливии после призыва Турции и России, откроет окно возможностей для вступления в мирный процесс. Он заявил, что напряжённость в Ливии будет заменена политическим процессом благодаря берлинской конференции, и отметил роль Италии в этом процессе. «Ливия — это неделимое, независимое и суверенное государство. Это наша цель. Также важно провести выборы. Важно, чтобы все необходимые требования демократии были реализованы. Италия будет работать в этом направлении», — сказал он.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Инициативная группа «Либо канал, либо Стамбул» провела акцию протеста в ответ на решение правительства Турции провести тендер на строительство канала.

Заместитель председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Айкут Эрдогду заявил, что правящая Партия справедливости и развития во главе с Эрдоганом потеряет поддержку на первых ближайших выборах. Политик обратился к бюрократии, бизнесу и работникам судебных инстанций. «Я скажу кое-что тем, кто доверяет им: этот человек не вечный. Пусть весь бизнес, бюрократический мир и судебный мир при принятии решения исходит из этой», — сказал он.

Власти приняли решение об аресте 176 офицеров в 49 провинциях Турции. Генеральная прокуратура Измира приняла решение о задержании 143 лейтенанта (97 из которых действующие) и 33 старших лейтенанта (11 из которых действующие). Среди действующих военных, подлежащих задержанию, были шесть пилотов F-16, старший лейтенант и четыре командующих жандармериями округов.

Индия резко отреагировала на заявления Анкары касательно спорного Кашмирского региона между Индией и Пакистаном. «Наше правительство не приветствует комментарии Турции и Малайзии, мы ограничим нашу торговлю с этими двумя странами», — заявил высокопоставленный чиновник в интервью агентству Reuters. Также, по его словам, администрация Индии собирается ограничить импорт нефтепродуктов и сталелитейной продукции из Турции.