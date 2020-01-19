Берлин, 19 января 2020, 16:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл на конференцию по урегулированию конфликта в Ливии, об этом 19 января сообщает ТАСС.
Мероприятие пройдет в столице Германии, город Берлин. Целью встречи будет попытка достижения мирного соглашения между конфликтующими сторонами.
Ранее Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который также находится в Берлине.
Напомним, гражданский конфликт в Ливии был вызван вторжением в страну вооруженных сил НАТО в 2011 году, что стало причиной убийства ее лидера Муаммара Каддафи и фактического раскола государства на несколько противоборствующих анклавов.
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