Тбилиси, , 16:40 — REGNUM Правительство Грузии получило ещё одно предупреждение от представителя США — на этот раз от конгрессмена-республиканца Марквейна Маллина, который опубликовал в Twitter свое открытое письмо к премьер-министру Грузии Георгию Гахарии и призвал того прекратить притеснение американских компаний.

Свое послание конгрессмен также адресовал госсекретарю Майку Помпео, министрам торговли, финансов, энергетики, сопредседателям Группы друзей Грузии в американском Конгрессе и советнику по национальной безопасности. В число публичных адресатов послания Маллина попали и две оппозиционно настроенные по отношению к нынешним грузинским властям телекомпании «Мтавари архи» и «ТВ Пирвели».

Марквейн Маллин присоединяется к недавнему посланию своих коллег, сопредседателей Группы друзей Грузии — Адама Кинзингера и Джерри Конноли, которые почти месяц назад, 13 декабря, направили грузинским властям полное «тревоги» письмо из-за отклонения Грузии от пути демократических реформ.

«Как член Конгресса я пишу вам из-за моего растущего беспокойства, которое касается ощутимого отклонения Грузии от демократических ценностей и связанного с ним ухудшения экономики», — так начинает свое послание Маллин.

Судя по письму, главным предметом его тревоги стало отношение грузинских властей к американской нефтегазовой компании Frontera Resources, которая долгие годы работает в Грузии, пытаясь найти новые месторождения, и вещает о наличии на Черноморском шельфе богатых запасов энергоносителей. Но доказательств своей гипотезы и результатов изысканий пока так и не представила.

«Несмотря на прогресс, которого Грузия достигла после провозглашения независимости в 1991 году, в последние годы выявилась ощутимая негативная тенденция в индикаторах демократии и свободной рыночной экономики, что не осталось незамеченным в США. Итог всего этого — сокращение прямых иностранных инвестиций, так как американские и европейские бизнес-интересы подвергаются в Грузии нападкам с целью притеснения и экспроприации. Прекрасным примером тому является нефтегазовая компания Frontera Resources из Техаса», — пишет конгрессмен.

Еще одним подтверждением недовольства США политикой нынешнего правительства Грузии он назвал факт закрытия в соцсети Facebook связанных с правящей партией «Грузинская мечта» аккаунтов, которые, по оценке конгрессмена, были направлены на подавление оппозиционных взглядов и распространение антизападных настроений в Грузии. Маллин считает, что эти аккаунты в основном были направлены против США.

США же, по информации конгрессмена, отреагировали на действия грузинских властей соответствующим образом и в законах о бюджете на 2019 и 2020 годы отразили беспокойство по поводу прогрессирующих вражеских действий правительства Грузии, направленных против демократических ценностей, принципов свободной рыночной экономики и американских бизнес-интересов.

Одновременно в США участились призывы к введению санкций и других карательных мер против грузинских властей, сообщил Маллин, который со своей стороны присоединился к этим призывам и в начале текущего года представил Палате представителей свой акт санкций с целью обеспечения честной бизнес-практики в Грузии.

Завершает своё послание конгрессмен надеждой на то, что правительство Грузии прекратит агрессивные действия против американских компаний и ещё долгие годы будет оставаться надёжным стратегическим партнёром США.

Это не первое открытое «письменное» предупреждение, которое в Вашингтоне делают в адрес нынешнего руководства Грузии. Участившиеся нарекания со стороны стратегического партнера дают оппозиции основания утверждать, что нынешнее правительство Грузии действует в ущерб своей стране и наносит урон как политическим оппонентам внутри страны, так и имиджу Грузии на международной арене.

Что касается правящей партии, её представители каждый раз находят предупреждениям из США свои оправдания и объяснения, усматривая за ними исходящие от политической оппозиции дезинформации либо узкие интересы тех или иных американских политиков в Грузии. На этот раз, так как в тексте обращения речь идет об американской компании, в «Грузинской мечте» сочли, что заявление и его автор связаны с интересами компании Frontera Resources.