Берлин, , 16:43 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предложил ужесточить санкции в отношении тех, кто поддерживает военную эскалацию конфликта в Ливии. Об этом 19 января он сообщил в интервью изданию Il Messaggero.

«Необходимо работать над механизмом санкций в отношении тех, кто продолжает питать войну в Ливии», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что уже существуют меры запретительного характера за несоблюдение эмбарго ООН на поставку оружия, однако, по его словам, необходимо работать над его полным исполнением.

Ди Майо отметил, что следует полностью исключить влияние на развитие ливийской ситуации из вне, а также добиться укрепления режима прекращения огня в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо выразил готовность Италии принять следующую встречу по вопросам урегулирования в Ливии.

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