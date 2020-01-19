Берлин, , 16:26 — REGNUM Инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию ситуации в Ливии поддерживают в России. Об этом сообщил 19 января президент Российской Федерации Владимир Путин во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине.

«Россия поддерживает инициативу канцлера Меркель по ливийскому урегулированию, — сказал Путин, заявление которого обнародовала пресс-служба Кремля. — Эта ситуация беспокоит всех».

Путин напомнил, что поток беженцев в Европу и с Ближнего Востока хлынул через «ливийские ворота» после убийства лидера страны Муаммара Каддафи.

Как передавало ИА REGNUM, в столице Германии международные посредники попытаются примирить враждующие стороны — ЛНА и Правительство национального согласия в Триполи.

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