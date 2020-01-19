Берлин, , 16:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил надежду на продолжение диалога между конфликтующими сторонами в Ливии, об этом 19 января он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Берлине.

«Мы не теряем надежды на то, что диалог будет продолжен, и мы будем стремиться к тому, чтобы конфликт был разрешен», — отметил лидер России, комментируя итоги переговоров в Москве.

Напомним, в настоящее время в Германии проходит конференция, посвященная урегулированию конфликта в Ливии, на встрече присутствуют как стороны конфликта, так и ряд международных игроков, заинтересованных в мирном процессе.

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