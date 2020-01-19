Берлин, , 16:28 — REGNUM В Германии канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД страны Хайко Маас провели отдельные переговоры с представителями ливийского конфликта — председателем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем и фельдмаршалом Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом 19 января сообщил журналистам официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт.

Зайберт уточнил, что оба представителя Ливии на данный момент находятся в ведомстве канцлера Германии, где вскоре должна состоятся международная конференция по Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж выразил сомнение в том, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар настроен на мирное разрешение конфликта.

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