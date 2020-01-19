Берлин, , 16:12 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что на переговорах в Москве по ливийскому урегулированию не удалось решить все вопросы, но это не значит, что не нужно двигаться дальше. Об этом российский лидер заявил сегодня, 19 января, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине в преддверии международной конференции по урегулированию ливийского конфликта.

Путин напомнил, что одна из сторон конфликта не подписала итоговое соглашение на переговорах в Москве, но это не значит, что не нужно двигаться дальше.

«Не все удалось решить по Ливии в Москве, одна из сторон пока заявление не поддержала, но нужно двигаться дальше», — сказал Путин.

Напомним, что по итогам переговоров Москве под соглашением о перемирии не стал подписываться командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар.