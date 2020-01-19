Берлин, , 16:11 — REGNUM Командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар должен отказаться от «своей агрессивной политики». Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Берлине в рамках международной конференции по Ливии.

По его словам, именно от действий Хафтара зависит продвижение политического процесса и успех урегулирования конфликта в Ливии.

«По итогам международной конференции по Ливии должно быть принято решение о возобновлении политпроцесса и обеспечении режима прекращения огня (в Ливии), — подчеркнул Эрдоган. — Только так в Ливию придут мир и спокойствие».

Напомним, что глава Турции поддерживает Правительство национального согласия Файеза Сараджа, которое «окопалась в Триполи».

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