Москва, , 16:10 — REGNUM Известный журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова главы партии «Батькивищина» Юлии Тимошенко о ликвидации Украины, об этом 19 января сообщает газета «Взгляд».

По мнению телеведущего, Тимошенко давно сдала суверенитет Украины.

«Это называется поздно спохватились. о большому счету отличия между Тимошенко и Зеленским — стилистические», — приводит издание слова Соловьева.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Тимошенко раскритиковала законопроект о продаже сельскохозяйственных земель, заявив, что это приведет к потере суверенитета и ликвидации Украины.

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