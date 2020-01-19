Берлин, , 16:02 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна и Российская Федерация смогли решительно завершить сделку по поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом Эрдоган заявил сегодня, 19 января, на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Берине.

Эрдоган подчеркнул, что Турция испытывала давление со стороны США из-за этой сделки, но Анкара свои обязательства выполнила, как и Россия и теперь сделка «решительно» завершена.

Напомним, что Турция приняла решение купить ьроссийские ЗРК С-400 после того, как ее партнеры по НАТО отказались продавать Анкаре современные системы ПРО и ПВО.