Берлин, , 15:56 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Алжира Абдульмеджид Таббун, ранее прибывшие по приглашению федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлин, обсудили ситуацию в Ливии. Об этом сообщает в воскресенье, 19 января, Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, переговоры двух лидеров прошли за закрытыми дверьми в гостинице The Ritz-Carlton Hotel.

Напомним, Эрдоган и Таббун примут участие в работе международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии.

Как передавало ИА REGNUM, 17 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар нарушил режим перемирия в Ливии.

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