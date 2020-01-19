Берлин, , 15:58 — REGNUM Единственный путь возможности мирного урегулирования ситуации в Ливии — это всеобъемлющее решение с учетом всех аспектов проблемы. Такое мнение 19 января высказал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече в Берлине с государственным секретарём США Майком Помпео, сообщает администрация египетского президента.

«Египетский президент подтвердил, что единственным путем урегулирования кризиса в Ливии может стать только всеобъемлющее решение, которое будет касаться всех аспектов проблемы, включая вопросы безопасности, экономики, политики, и которое будет иметь ясные и конкретные пути реализации и согласие всех заинтересованных сторон», — говорится в распространённом заявлении администрации египетского президента.

При этом Помпео, в свою очередь, высказался в пользу заинтересованности усиления координации с Египтом в вопросах урегулирования в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники берлинской международной конференции по урегулирование конфликта в Ливии намерены призвать стороны конфликта — Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара и Правительство национального согласия Файеза Сараджа, воздержаться от враждебных действий против нефтяных объектов.