Берлин, , 15:55 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «агрессивному поведению» маршала Халифы Хафтара, который командует Ливийской национальной армией, должен быть положен конец. Встреча лидеров России и Турции проходит сегодня, 19 января, в Берлине в преддверии международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии.

Напомним, что Эрдоган в ливийском конфликте занимает одну из сторон — сторону Правительства национального согласия во главе с Файезом Сараджем. ПНС окопалось в Триполе и сдерживает наступающие на город подразделения ЛНА Хафтара.

Эрдоган обещал Сараджу поддержку и даже говорил об отправке регулярной турецкой армии в Ливию.

Россия занимает более сдержанную и конструктивную позицию, хотя и оказывала некоторую поддержку Хафтару.