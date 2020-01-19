Тель-Авив, Израиль, , 15:59 — REGNUM Вооруженные силы Израиля построят специальную сеть из датчиков вдоль границы с Ливаном, об этом 19 января сообщает Al Arabia.

Целью проекта станет попытка противодействия ливанской группировке «Хезболла», члены которой проникают на территорию еврейского государства через подземные тоннели.

В вооруженных силах Израиля подчеркнули, что речь идет не о стене, а о цепи датчиков, которые будут реагировать на движения под землей.

Напомним, ливанская «Хезболла» считается в Израиле террористической организацией, Тель-Авив обвиняет группировку в связях с Ираном. Стороны вели полномасштабные боевые действия в 2006 году.

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