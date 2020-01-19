Киев, , 15:48 — REGNUM Причиной высказывания лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о процессе ликвидации Украины является старость. Об этом заявил украинский политолог Олег Соскин, сообщает 19 января Национальная служба новостей.

Соскин отметил, «годы берут свое», что сказывается на эмоциональном, психическом и интеллектуальном ресурсах лидера «Батькивщины». Кроме того, политолог отметил, что Тимошенко никогда не обладала стратегически мышлением.

«Отсюда такие высказывания», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, Юлия Тимошенко в эфире украинского телевидения ранее заявила о том, что на данный момент ее задачей является объяснить на конкретных фактах и цифрах начало процесса распада Украины.

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