Москва, , 15:42 — REGNUM О причинах недавнего ухода правительства России в отставку рассказал его бывший глава Дмитрий Медведев. Он сообщил об этом 19 января в интервью Первому каналу.

Как сказал Медведев, к подаче в отставку правительства его побудило послание президента России к Федеральному собранию, зачитанное 15 января.

«В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы», — заявил Медведев и добавил, что это также включает в себя и правительственный фактор.

Также он напомнил, что в общей сложности находился на посту председателя правительств в общей сложности восемь лет, что, по его мнению, является «огромным сроком».

«За новейшую историю России это было первый раз. Я покопался, так сказать, в истории и советского периода, и даже царского периода, но, скажем прямо, так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур», — сказал бывший председатель.

Кроме этого, он оценил период своего нахождения у руля правительства как важное и сложное время, однако отметил, что удовлетворен работой правительства, которое удержало в условиях санкций макроэкономическую стабильность.

«Эти усилия по макроэкономической стабилизации я также не могу исключить из числа тех важных вещей, которыми занималось правительство», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-председатель российского правительства Дмитрий Медведев дал комментарий о своем назначении на должность заместителя председателя Совета безопасности страны.