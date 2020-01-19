Берлин, , 15:40 — REGNUM Участники берлинской международной конференции по урегулирование конфликта в Ливии намерены призвать стороны конфликта — Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара и Правительство национального согласия Файеза Сараджа воздержаться от враждебных действий против нефтяных объектов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в документе. который будет подписан по итогам конференции, будет положение, согласно которому, единственной законной структурой, которой разрешено продавать ливийскую нефть признается Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC).